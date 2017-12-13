"باركليز" يرفع توقعاته لسعر برنت إلى 62 دولارا في 2018

رفع باركليز توقعاته لسعر خام القياس العالمي برنت في الربع الأخير من 2017 إلى 62 دولارا للبرميل وأبقى على توقعات السعر لعام 2018 عند 55 دولارا للبرميل.



وقال باركليز إن السحب من مخزونات النفط قد يتسارع في أوروبا بناء على مدة توقف خط أنابيب ينقل خام فورتيس مما سيبقي على أسعار برنت مرتفعة في نطاق 60 دولارا للبرميل.



وأضاف باركليز "نعزو بعض تحسن أسعار النفط في الفترة الأخيرة إلى عوامل مؤقتة من المرجح أن تتحول للنقيض في 2018".



ويتوقع باركليز أن يبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 51 دولارا للبرميل في المتوسط في 2018.