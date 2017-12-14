النفط يتعافى مدعوماً بتراجع مخزونات الخام الأميركية

ارتفعت أسواق النفط اليوم الخميس، مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأميركية للأسبوع الرابع على التوالي لكن تنامي الإنتاج حد من مكاسب الأسعار لتظل أقل بكثير من أعلى مستوياتها لعام 2015 الذي بلغته في وقت سابق هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات بما يعادل 0.2% إلى 56.69 دولار للبرميل مقارنة مع التسوية السابقة.

وسجلت عقود خام القياس العالمي برنت 62.79 دولار للبرميل مرتفعة 35 سنتا أو 0.6% عن إغلاقها السابق.

وتراجعت مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة 5.1 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر كانون الأول مواصلة انخفاضها للأسبوع الرابع على التوالي ومسجلة 442.99 مليون برميل وهو أقل مستوى لها منذ أكتوبر تشرين الأول 2015.

ورغم ارتفاع السعر فإن برنت أقل بكثير من مستوى 65.83 دولار للبرميل حيث ذروة يونيو حزيران 2015 التي لامسها في وقت سابق هذا الأسبوع. لامس الخام ذلك المستوى بعد غلق خط الأنابيب فورتيس - الذي ينقل كميات كبيرة من خام بحر الشمال المستخدم في تسعير عقود برنت - بسبب تشققات.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنها لا ترى حاجة فورية إلى أخذ خطوات مثل الإفراج عن كميات من المخزونات الاستراتيجية، نظراً لأن الأسواق مازالت تتلقى إمدادات جيدة.