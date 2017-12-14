فاتورة واردات ألمانيا من النفط ترتفع 23.7% في 10 أشهر

أظهرت بيانات من مكتب التجارة الخارجية الألماني اليوم الأربعاء أن ألمانيا أنفقت 26.1 مليار يورو، ما يعادل 30.71 مليار دولار على واردات النفط في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام بزيادة قدرها 23.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما يرجع إلى ارتفاع الأسعار، بينما انخفض حجم الواردات 1.3%.



وظلت روسيا أكبر مورد للخام إلى ألمانيا بحصة قدرها 37.2% انخفاضا من 38.9% في الأشهر العشرة الأولى من 2016.



وتحث المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على تنويع موردي الطاقة بعيدا عن روسيا.



وشكلت الإمدادات البريطانية والنرويجية 20.9% من إجمالي واردات ألمانيا من النفط في الأشهر العشرة الأولى من العام، بينما بلغت الإمدادات من أعضاء منظمة أوبك 24.0%.



واستوردت ألمانيا النفط في الأشهر العشرة من 29 دولة.