لبنان يقر بند التنقيب في البحر ويدخل نادي الدول النفطية

قال مصدر حكومي إن مجلس الوزراء اللبناني وافق اليوم الخميس على عرض لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في البحر مقدم من اتحاد شركات، يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية، وذلك في أول جولة لترسية تراخيص التنقيب في البلاد.



وقال وزير الطاقة، سيزار أبي خليل، على تويتر "مبروك للبنانيين إقرار بند النفط ودخول لبنان نادي الدول النفطية".

ويقع لبنان في حوض بلاد الشام شرقي البحر المتوسط حيث جرى اكتشاف عدد من حقول الغاز منذ عام 2009 مثل حقلي لوثيان وتمار الواقعين في المياه الإسرائيلية بالقرب من منطقة بحرية متنازع عليها مع لبنان.



وتشير المسوح الجيولوجية إلى وجود احتياطات في لبنان لكن حتى الآن لم يجر أي حفر استكشافي لتقدير حجم هذه الاحتياطات.



وأعاد لبنان إطلاق المزايدة التنافسية على حقوق الاستكشاف والإنتاج في يناير كانون الثاني بعد تأخر استمر ثلاث سنوات بسبب حالة الشلل السياسي.



وكان كونسورتيوم يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية قدم العرض الوحيد في المزايدة التي أغلقت 12 أكتوبر تشرين الأول وذلك لمنطقتين، 4 و5، من أصل خمس مناطق بحرية.