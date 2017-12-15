العراق يبيع خام البصرة الخفيف تحميل يناير إلى يونيبك

قالت مصادر تجارية إن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" باعت، اليوم الجمعة، مليوني برميل من خام البصرة الخفيف تحميل 20 يناير/كانون الثاني إلى يونيبك بعلاوة 40 سنتا للبرميل فوق سعر البيع الرسمي.

وقال أحد المصادر إن الشحنة جلبت علاوة سعرية قوية لأن سومو سمحت للمشتري بإعلان جهة الشحنة بعد 14 يوما من صدور بوليصة الشحن بدلا من الإجراء المعتاد بأن يكون الإعلان قبلها بثلاثة أيام.

وأوضح أن هذا يعطي مرونة لبيع الشحنة شرقا أو غربا بناء على الجهة التي ستجلب قيمة أعلى.

من ناحية أخرى، لم ترس سومو مليوني برميل من خام البصرة الثقيل طرحتها أيضا على مزادات بلاتس وفقا للمصادر.

وتعتزم سومو طرح مليوني برميل من خام البصرة الخفيف تحميل 20 يناير/كانون الثاني ومليوني برميل أخرى من البصرة الثقيل تحميل 23 يناير/كانون الثاني.

وتنشر بلاتس العروض المؤكدة المقدمة من عملاء سومو بحلول الساعة 3.45 عصرا بتوقيت سنغافورة (0745 بتوقيت غرينتش) وتبقى سارية حتى 0900 بتوقيت غرينتش.