تفاصيل خطة التنقيب البحري عن النفط والغاز في لبنان

قال وزير الطاقة اللبناني، اليوم الجمعة، إن الحكومة تتوقع الحصول على ما بين 55 و71% من إيرادات رقعتين بحريتين يخطط اتحاد شركات أجنبية للتنقيب فيهما عن النفط والغاز الطبيعي.

وكانت الحكومة اللبنانية وافقت قبل يوم على عرض لنيل حقوق التنقيب والإنتاج قدمه كونسورتيوم يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية.

وقال وزير الطاقة والمياه، سيزار أبي خليل، إنه بناء على العرض فإن الدولة ستحصل على ما يقدر بنحو 56 إلى 71% من إيرادات الرقعة البحرية رقم أربعة و55 إلى 63% من الرقعة رقم تسعة.

وقال أبي خليل إن بإمكان الكونسورتيوم حفر خمس آبار في كل رقعة.