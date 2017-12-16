تراجع نشاط حفارات النفط بأميركا رغم ارتفاع الأسعار

خفضت شركات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع عدد الحفارات النفطية العاملة للمرة الأولى في ستة أسابيع على الرغم من صعود الأسعار إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، وبدء شركات الحفر في زيادة خطط الإنفاق للعام القادم.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل انخفض بمقدار أربعة حفارات إلى 747 حفارا في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول.

لكن إجمالي عدد الحفارات العاملة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر مبكر للإنتاج مستقبلا، ما زال أعلى كثيرا من مستواه قبل عام عندما بلغ 510 حفارات فقط.

وسجل عدد الحفارات زيادات على مدى 14 شهرا قبل أن يتراجع في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول مع تقليص بعض المنتجين خططهم للإنفاق للعام 2017 بعد أن تحولت أسعار النفط للانخفاض أثناء الصيف. وبدأت شركات الطاقة إضافة حفارات مرة أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني مع صعود أسعار الخام.