ميد: تنفيذ المصفاة الجديدة بالكويت سيتأخر عن 2019

قالت مجلة "ميد" المتخصصة بالمشاريع إن مشروع مصفاة النفط الجديدة في الكويت، الذي تبلغ تكلفته 4.8 مليار دينار كويتي تعادل نحو 17 مليار دولار سيتأخر عدد من السنوات عن موعده المحددة نهاية 2019.

وقالت المصادر للمجلة إن "مشروع مصفاة الزور الجديدة سيكون تنفيذه متأخراً بضع سنوات، حيث إن كل الشركات المعنية تشير بأصابع الاتهام بعضها نحو بعض، وبالتالي فمن المرجح جداً أن ينشأ عن هذا المشروع نزاعات قانونية".

وكانت دولة الكويت وقعت في العام 2015 مشروع إنشاء مصفاة الزور النفطية الجديدة بطاقة تكرير قدرها 615 ألف برميل يوميا. وكانت تتوقع بدء التشغيل للمصفاة في العام 2019.

وتملك المشروع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك)، حيث تأمل الكويت منه أن يصبح بعد انتهاء جميع مراحله أكبر مصفاة في الشرق الأوسط تقع بالقرب من حدود الكويت مع السعودية.