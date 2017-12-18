النفط يتجاهل توقعات وفرة الإمدادات في 2018

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، في ظل استمرار انقطاع خط أنابيب ينقل نفط بحر الشمال، وإشارات على أن طفرة نمو إنتاج الخام الأميركي ربما تتباطأ على الرغم من أن التوقعات لعام 2018 تشير إلى إمدادات وفيرة حتى في وجود تخفيضات الإنتاج التي تقودها "أوبك".

وبحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 57.66 دولار للبرميل، بارتفاع 36 سنتا أو ما يعادل 0.6% عن سعر التسوية السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج "برنت" إلى 63.59 دولار للبرميل بزيادة 36 سنتا، أو ما يعادل 0.6%، عن سعر التسوية السابقة.

ويقول متعاملون إن الارتفاع الطفيف في الأسعار جاء على خلفية تعطل خط الأنابيب "فورتيس" الذي ينقل النفط من بحر الشمال، والذي يوفر نفطا يدعم خام "برنت"، وكذلك مؤشرات على أن نمو إنتاج الخام الأميركي ربما يتباطأ.

وكانت "إينيوس" المشغلة لخط أنابيب "فورتيس" قد أعلنت حالة القوة القاهرة في جميع شحنات النفط والغاز عبر خط الأنابيب الأسبوع الماضي.

وفي الولايات المتحدة، خفضت شركات الطاقة عدد منصات الحفر النفطية العاملة للمرة الأولى في ستة أسابيع إلى 747 منصة حفر في الأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر، وفقا لما قالته شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة يوم الجمعة.

ويقوض تنامي الإنتاج الأميركي أيضا جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تقودها السعودية ومجموعة من المنتجين غير الأعضاء في المنظمة، بما في ذلك روسيا، لكبح الإنتاج من أجل تقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق ودعم الأسعار.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد قالت إن أسواق النفط العالمية ستسجل فائضا طفيفا في الإمدادات بنحو 200 ألف برميل يومياً، خلال النصف الأول من 2018، لأسباب على رأسها ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.