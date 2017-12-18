طائرات بدون طيار لحماية نفط العراق!

قال متحدث باسم وزارة النفط، إن العراق يخطط لاستخدام طائرات بدون طيار لمراقبة وحماية خطوط أنابيب التصدير والإنتاج في البلاد في الربع الأول من 2018.

ونوه المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد بأن وزير النفط جبار اللعيبي طلب من الوزارة البحث عن شركات أمنية محترفة يمكنها إمداد العراق بطائرات بدون طيار وأنظمة كاميرات متطورة لحماية خطوط الأنابيب.

وأضاف جهاد أن اللعيبي سيزور الجزائر في منتصف يناير/كانون الثاني، وسيجتمع مع نظيره هناك، كما سيزور شركة سوناطراك التي تديرها الدولة والمهتمة بالاستثمار في قطاع الطاقة العراقي.

من جهة أخرى، قالت بورصة دبي للطاقة، إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ستطرح عطاء في البورصة، غدا الثلاثاء، لبيع شحنة حجمها مليونا برميل من خام البصرة الثقيل موجهة إلى آسيا.

ومن المقرر أن يتم تحميل الشحنة خلال الفترة بين 15 و16 فبراير/شباط.

وبيّنت البورصة أن الحد الأدنى للعروض يبلغ سنتا واحدا للبرميل فوق سعر البيع الرسمي للخام.

وقال مصدر تجاري إن الشركة قد تبيع شحنة أخرى حجمها مليونا برميل من خام البصرة الخفيف للتحميل في فبراير/شباط في عطاء منفصل يوم الأربعاء.