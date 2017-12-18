"حساب المواطن": هكذا سيتم اعتماد قيمة التعويض

قال المهندس علي راجحي، المشرف العام على برنامج حساب المواطن، إن الأثر غير المباشر لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وتعديل أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهلاك الكهرباء على المواطن سيخضع للمراجعة كل ثلاثة أشهر لتقدير نسبة التضخم غير الاعتيادية.

وأضاف راجحي أن التعويض سيكون بناء على متوسط الاستهلاك، ولن يتم تعويض أصحاب الاستهلاك العالي اذا تجاوز المتوسط المرصود، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

ولفت المشرف العام على البرنامج إلى أن الأثر المباشر المصاحب لإجراءات تطبيق الإصلاحات الاقتصادية وتعديل أسعار منتجات الطاقة يغطى بالكامل من قبل البرنامج عبر الصرف، الذي ستعلن آلياته خلال أيام، أما الأثر غير المباشر يخضع للتقدير وفقا للمتغيرات على الأسعار.

وكان المهندس علي راجحي قد صرح في وقت سابق، أن الفرد المستقل ماليا والقاطن مع أسرة في المنزل نفسه يستحق الدعم الحكومي في "حساب المواطن"، موضحا أنه يتطلب من الفرد المستقل التقديم للاستفادة من البرنامج سواء فضل أن يكون مع الأسرة أو الاستقلال بذاته، إضافة إلى أنه قد يستفيد من البرنامج إذا كان محدود الدخل. وفيما ما يتعلق بدخل الزوجة، أوضح أن أي فرد تابع سواء كانت زوجة أو أحد أفراد الأسرة لديه دخل مالي سيؤثر بشكل إيجابي في الحالة الاقتصادية للأسرة، بغض النظر إذا كان هذا التابع يشارك في الدخل بطريقة مباشرة أو لا.

وأضاف، "أن من العدالة عندما نقارن أسرتين (رب أسرة هو من لديه الدخل فقط، وأسرة أخرى أكثر من تابع لديه دخل) المقارنة لن تكون عادلة"، مشيرا إلى أنه مهما تمت المقارنة من الناحية الاقتصادية لأسر مختلفة، لا بد أن يتم تقييم جميع دخل الأسرة وهذا هو المبرر الخاص باحتساب دخل الزوجة.

يذكر أن الدكتور علي الغفيص، وزير العمل، كان قد أوضح، أن "حساب المواطن" هو أحد البرامج الإصلاحية في "رؤية 2030"، ويتكامل مع حزم البرامج والمبادرات التنموية والاقتصادية التي أطلقتها القيادة في مسار الإصلاح وتحقيق الاستقرار، بما يعود بالنفع على المواطن. وأكد، أن البرنامج جاء بعد دراسات مستفيضة لمساعدة الأسر على مواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن تصحيح أسعار الطاقة والمياه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية التي سيبدأ تطبيق نسبة 5 في المائة مطلع العام المقبل، وأية إصلاحات اقتصادية قد تؤثر بشكل غير مباشر.