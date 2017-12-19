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توقعات بنمو النفط الصخري الأميركي 94 ألف برميل في يناير

المصدر: نيويورك – رويترز
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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إنه من المتوقع أن يزيد إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري 94 ألف برميل يومياً في يناير كانون الثاني إلى 6.41 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن يزيد إنتاج النفط من حقل إيجل فورد 4100 برميل يوميا إلى 1.24 مليون برميل يوميا، وأن يرتفع إنتاج حقل باكن 9300 برميل يوميا إلى 1.18 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع زيادة إنتاج حقل برميان 68 ألف برميل يوميا إلى 2.79 مليون برميل يوميا.

وتتوقع الإدارة ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي 0.76 مليار قدم مكعبة يوميا إلى مستوى قياسي قدره 63 مليار قدم مكعبة يوميا في يناير كانون الثاني. وستكون تلك هي الزيادة الشهرية العاشرة على التوالي.

كلمات دالّة

#النفط الصخري الأميركي, #الغاز الطبيعي, #إدارة معلومات الطاقة, #النفط, #المخزونات

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