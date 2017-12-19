مصر: ظهر سينتج 2.7 مليار قدم مكعبة من الغاز بـ 2019

توقع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا رفع إنتاج حقل ظهر للغاز إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا بانتهاء المشروع 2019.

وتحدث الملا في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش مؤتمر "مصر مركز إقليمي للطاقة"، عن تدشين الإنتاج من حقل "ظهر" العملاق للغاز.

وقال الوزير المصري إن الإنتاج المبدئي لحقل "ظهر" يبلغ 350 مليون قدم مكعبة يوميا، وسيرتفع إلى أكثر من مليار قدم مكعبة يومياً، في منتصف 2018 وهو موعد انتهاء المرحلة الأولى.

وأوضح أن المرحلة الثانية من المشروع ستبدأ قبل نهاية 2019 والتي ستصل بالإنتاج إلى 2.7 مليار قدم مكعبة باليوم، وهو مستوى يزيد على نصف كامل إنتاج الغاز المصري في الوقت الحالي.