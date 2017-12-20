الكويت: الالتزام باتفاق النفط يصل لـ 122% في نوفمبر

أعلن وزير النفط رئيس اللجنة الوزارية لمراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج بخيت الرشيدي أن التزام دول أوبك والدول من خارج أوبك بخفض الإنتاج لشهر نوفمبر بلغ 122%، وهو أعلى مستوى للالتزام منذ بداية الاتفاق في يناير من العام الحالي.

وجاء ذلك بعد انعقاد اجتماع اللجنة الفنية لمراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج بين دول أوبك والدول من خارج أوبك الذي عقد اليوم في فيينا وهي لجنة منبثقة من اللجنة الوزارية لمراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج، وتترأس دولة الكويت اللجنة حتى نهاية العام الحالي، حيث تنتقل بعدها رئاسة اللجنة إلى المملكة العربية السعودية ابتداء من يناير 2018.

وأضاف الرشيدي هذا النجاح يسجل للدول الـ24 الموقعة علي هذا الاتفاق، والذي يصب في اتجاه إعادة التوازن لسوق النفط ومصلحة الصناعة النفطية.

وقال الرشيدي "استلمت تقرير اللجنة الفنية اليوم ويسعدني أن أعلن أن التزام شهر نوفمبر هو أعلي مستوي حتى الآن منذ بداية تطبيق الاتفاق بخفض الإنتاج في يناير 2017، حيث بلغ 122%، وهذه رسالة قوية وواضحة لسوق النفط أن أوبك والدول المشاركة في الاتفاق من خارج أوبك ملتزمة تماما بإنجاح هذا الاتفاق وعمل كل ما يلزم لإعادة التوازن إلى سوق النفط".

وبين الرشيدي أن العديد من المؤشرات الإيجابية بهذا الخصوص بدأت تظهر خلال الأشهر القليلة الماضية حيث انخفض الفائض في المخزون النفطي العالمي في دول منظمة التعاون الاقتصادي بالمقارنة مع معدل السنوات الخمس بحوالي 200 مليون برميل منذ بداية هذا العام، إضافة الي انخفاض المخزون العائم تماما بسبب التغيير في اتجاه الأسعار، بحيث أصبحت عملية التخزين غير مجدية اقتصاديا، مضيفا "نتوقع أن يشهد الطلب على النفط خلال العام القادم ارتفاعا يقدر بـ1.51 مليون برميل يوميا مقارنة بالعام الحالي".