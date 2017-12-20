النفط يرتفع بدعم توقعات انخفاض المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بدعم من توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأميركية واستمرار تعطل خط أنابيب خام فورتيس في بحر الشمال.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتاً، أو ما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 57.72 دولار للبرميل عن آخر تسوية.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 14 سنتاً، أو 0.2 بالمئة، إلى 63.94 دولار للبرميل.

وقال معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام الأميركية انخفضت بمقدار 5.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر كانون الأول إلى 438.7 مليون برميل.

ومن المنتظر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة البيانات الرسمية للمخزونات اليوم الأربعاء.

وتلقت أسعار النفط دعماً أيضا من استمرار تعطل خط أنابيب فورتيس في بحر الشمال. لكن على الرغم من هذا التعطل وانخفاض مخزونات الخام الأميركية، ظلت أسعار النفط بعيدة عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في الآونة الأخيرة عند 65.63 دولار للبرميل لخام برنت و59.05 دولار للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط.