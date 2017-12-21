النفط يستقر مع توجه أميركا لإنتاج 10 ملايين برميل يوميا

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس، مدعومة بتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة لكن الإنتاج الأميركي، الذي يقترب سريعاً من 10 ملايين برميل يوميا، وهو مستوى لا تتخطاه إلا السعودية وروسيا، حال دون تحقيق مكاسب.

وسجلت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 58.12 دولار للبرميل مستقرة بذلك دون تغير يذكر عن سعر التسوية السابق.

واستقرت كذلك عقود خام القياس العالمي برنت الذي سجل 64.56 دولار للبرميل.

وزاد الخامان القياسيان نحو 1% في الجلسات السابقة بفضل بيانات تظهر تراجع مخزونات الخام الأميركية 6.5 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر كانون الأول إلى 436 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2015.

في المقابل أُعلن عن زيادة جديدة في إنتاج النفط الخام الأميركي في حين تشير زيادة في مخزونات البنزين إلى تباطؤ في الطلب.