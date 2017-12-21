وزارة النفط العراقية تبدأ استلام عمليات حقل مجنون من شل

قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، إنها بدأت استلام عمليات حقل مجنون النفطي من شركة رويال داتش شل، وإنها تخطط لزيادة الإنتاج في المستقبل.

وقالت الوزارة في بيان إنها شكلت فريق إدارة محليا لإدارة عمليات الإنتاج بعد خروج شل من الحقل في موعد أقصاه نهاية يونيو حزيران من العام القادم.

وقال وزير النفط جبار اللعيبي في بيان إن أولوية فريق الإدارة الجديد ستكون خفض تكلفة إنتاج برميل الخام من مجنون بنسبة 30%.

وقالت الوزارة إن العراق يخطط لزيادة إنتاج حقل مجنون إلى 400 ألف برميل يوميا في السنوات القادمة دون أن تكشف عن إطار زمني محدد لتحقيق هذا.

ويقول مسؤولون في قطاع النفط إن حجم الإنتاج الحالي نحو 235 ألف برميل يوميا.

وأعطى خطاب مُوقع من وزير النفط العراقي جبار اللعيبي بتاريخ 23 أغسطس آب اطلعت عليه رويترز الموافقة على خروج الشركة الإنجليزية الهولندية من مجنون وهو حقل نفطي كبير بالقرب من البصرة بدأ الإنتاج في 2014.

وقالت شل إنها ستركز على جهودها في تطوير وتوسعة شركة غاز البصرة في العراق بعد تسليم عمليات مجنون إلى الحكومة العراقية.

ويعد غاز البصرة مشروعاً مشتركاً بين شل وشركة غاز الجنوب وميتسوبيشي ومشروع نبراس للبتروكيماويات.

وقد تشكل شيفرون وتوتال وبتروتشاينا اتحاد شركات لتطوير حقل مجنون حسبما قال الوزير في فيينا في نوفمبر تشرين الثاني.