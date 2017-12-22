نوفاك: توازن السوق شرط لمحادثات الخروج من اتفاق النفط

قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك لرويترز إنه يوجد توافق حول كيفية تناول خروج من الاتفاق العالمي لتخفيضات إنتاج النفط، لكن محادثات مفصلة بشأن الخروج ستبدأ فقط عندما تقترب الأسواق من التوازن.



واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار آخرون في مقدمتهم روسيا خلال الشهر الماضي، على تمديد اتفاقهم لخفض مجمل انتاجهم النفطي بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2018 من أجل إزالة الفائض في المخزونات ودعم أسعار الخام.



وقال نوفاك أيضا إنه يوجد خيار لتمديد الاتفاق بعد موعد انقضائه في نهاية 2018، في حين أنه يتوقع أن يحدث التوازن في الأسواق في الربع الثالث من 2018 أو نهاية العام القادم.



وأبلغ نوفاك رويترز في مقابلة "مهمتنا الأساسية هي توازن السوق، وتوازن مستدام بين الطلب والعرض. نحن نهدف للوصول إلى هذه النتيجة، هذا قد يتحقق إذا سارت الأمور على ما يرام خلال 2018 ".