احتياطيات نفط آلاسكا تقترب من 9 مليارات برميل

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن الاحتياطي البترولي الوطني في آلاسكا يحتوي على حوالي 8.7 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج، ارتفاعا من تقديرات بلغت نحو 1.5 مليون برميل في 2010.

وتظهر أحدث التقديرات أنه يوجد 25 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في الاحتياطي البترولي الوطني للولاية والكائن في منطقة نورث سلوب في أقصى شمال آلاسكا.

وارتفعت أسعار النفط في تعاملات خفيفة لتبقى قرب أعلى مستوياتها منذ 2015 مدعومة بتطمينات من السعودية، أكبر منتج في منظمة أوبك، وروسيا، أكبر المنتجين خارج المنظمة، بأن أي خروج من اتفاق تخفيضات الإنتاج سيكون تدريجيا.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 35 سنتا لتبلغ عند التسوية 65.25 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ يونيو/حزيران 2015.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 11 سنتا لتغلق عند 58.47 دولار للبرميل. وعلى مدى الشهرين المنقضيين لامس الخام الأميركي أيضا مستويات لم يشهدها منذ منتصف 2015.