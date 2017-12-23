حفارات النفط الأميركية تواكب ارتفاع الأسعار

قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، إن شركات الطاقة الأميركية أبقت على عدد الحفارات النفطية العاملة بلا تغيير هذا الأسبوع، حتى رغم بقاء أسعار الخام قرب أعلى مستوياتها منذ صيف 2015.

واستقر عدد الحفارات النفطية، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، عند 747 حفارا في الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر، لكنه ما زال أعلى كثيرا من مستواه قبل عام عندما بلغ 523 حفارا فقط.

واستمرت الزيادة في أعداد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة 14 شهرا قبل أن تتعثر في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر مع تقليص بعض المنتجين خططهم للإنفاق للعام 2017 بعد أن تحولت أسعار الخام للتراجع أثناء الصيف.

وبدأت شركات الطاقة زيادة الحفارات مجددا في نوفمبر مع صعود أسعار النفط.