العراق يسعى لزيادة إنتاج حقل الناصرية إلى 200 ألف ب/ي

قالت وزارة النفط العراقية أمس السبت، إن العراق يخطط لزيادة الإنتاج من حقل الناصرية النفطي إلى 200 ألف برميل يومياً، من 90 ألف برميل يومياً، خلال العامين القادمين من دون طلب المساعدة من الشركات العالمية.

ولم تكشف الوزارة عن جدول زمني محدد لتحقيق زيادة الإنتاج من الحقل الواقع في محافظة ذي قار جنوب العراق.

وقال وزير النفط جبار اللعيبي في بيان إن "الوزارة قررت المضي قدماً في تطوير حقل الناصرية النفطي بالجهد الوطني، وعدم الانتظار والتوقف لحين التعاقد مع شركة استثمارية عالمية".

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن "خطط التطوير تشمل استخدام 50 مليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب لإنتاج النفط لإمدادات محطات الكهرباء في المحافظة".

وحقل الناصرية الذي جرى اكتشافه في العام 1973 هو أكبر حقل نفطي في ذي قار.

اتفاق مع شركة صينية

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية اليوم الأحد إن العراق سيوقع غداً الاثنين بالأحرف الأولى على عقد مع شركة جنهوا الصينية لتطوير حقل نفط شرق بغداد-الجزء الجنوبي.

وذكر جهاد في بيان: "وزارة النفط تهدف من خلال هذا العقد إلى تطوير الحقل والوصول بالإنتاج إلى 40 ألف برميل يومياً، خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ العقد".