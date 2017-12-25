وزير النفط العراقي يتوقع توازن سوق النفط في الربع الأول

قال وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، اليوم الاثنين، إنه متفائل بأن يكون هناك توازن بين العرض والطلب على الخام خلال الربع الأول من عام 2018، بما يؤدي إلى تعزيز أسعار النفط.

وصرح اللعيبي أن مخزونات الخام العالمية انخفضت إلى مستوى مقبول، وأن هناك مؤشرات إيجابية على أن الأسعار في سوق النفط ستتحسن بدرجة كبيرة العام المقبل.

من ناحية أخرى، قال وزير النفط العراقي إن العراق لم يتوصل بعد لاتفاق مع إكسون موبيل بشأن مشروع بمليارات الدولارات لزيادة إنتاج عدد من الحقول النفطية الجنوبية.

وأبلغ اللعيبي الصحافيين في مراسم توقيع اتفاق نفطي منفصل مع شركة صينية، أن المشروع سيعرض على شركات أخرى إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع إكسون بحلول فبراير.

وفي أكتوبر، قال اللعيبي إن محادثات العراق مع إكسون موبيل لتطوير المشروع في مراحلها النهائية. ويشمل المشروع مد خطوط أنابيب نفطية وبناء منشآت تخزين ومشروعا لضخ مياه من الخليج في المكامن لتحسين الإنتاج.