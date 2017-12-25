"شل" ستبيع الغاز للكويت لـ 15 سنة بعد 2020

وقعت مؤسسة البترول الكويتية اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من شركة Royal Dutch Shell لمدة 15 عاما اعتبارا من عام 2020.

وقال بيان للشركة الهولندية إن الاتفاقية تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الكويت، مشيرة إلى أن الكويت ترغب في الحصول على مصادر طاقة نظيفة مثل الغاز الطبيعي لتخفيض الانبعاثات وتحسين نوعية الهواء.

سوق النفط

وبشأن أسواق النفط قال خبير النفط، محمد الشطي، في مقابلة مع قناة "العربية" إن اتفاق أوبك والدول المنتجة بالعالم، قد حقق نسبة التزام تفوق 100% في بعض الفترات، واصفا هذا الاتفاق بأنه حقق نجاحا أكبر من المتوقع، وكان العامل الأكبر في تحويل وتغيير اتجاه أسعار النفط.

وتوقع الشطي أن تبدأ سوق النفط بتحقيق التوازن بالنصف الثاني من العام المقبل، أو في بداية الربع الرابع بناء على أغلب التقديرات والتوقعات من المعنيين بسوق النفط "وممكن تصل أسعار برنت إلى 65 دولارا خلال 2018".

وأوضح أن الفائض في المخزون النفطي قد انخفض بنحو 200 مليون برميل في السنة الحالية، مؤكدا أن المخزونات أصبحت بعد اتفاق الإنتاج العامل الأساسي المؤثر في الأسعار.