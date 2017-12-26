النفط يقترب من أعلى مستوى منذ صيف 2015

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء ويحوم خام برنت قرب أعلى مستوياته منذ 2015 بدعم من توقعات الطلب القوي، وسط استمرار تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك وروسيا.

وبحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش، بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 58.52 دولار للبرميل، بزيادة خمسة سنتات عن التسوية السابقة.

وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 65.25 دولار للبرميل دون تغيير عن الإغلاق السابق، لكنه يقترب من أعلى مستوياته من يونيو 2015 البالغ 65.83 دولار للبرميل الذي لامسه لفترة وجيزة في 12 ديسمبر.

وكان نشاط التداول هزيلا للغاية اليوم الثلاثاء بمناسبة عطلة عيد الميلاد في كثير من البلدان.

وصعد برنت 47% منذ منتصف 2017. وتعكف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، أكبر منتج منفرد للنفط في العالم، على كبح الإنتاج من أجل تقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق ودعم الأسعار.

وبدأ سريان اتفاق خفض الإنتاج في يناير الماضي ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية 2018.

وتوقع وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أمس الاثنين أن يكون هناك توازن بين العرض والطلب خلال الربع الأول من 2018، بما يؤدي إلى تعزيز أسعار النفط.

وجاءت تخفيضات الإنتاج وسط طلب عالمي قوي، والذي يتوقع الكثير من المحللين أن يصل إلى 100 مليون برميل يومياً للمرة الأولى خلال العام المقبل أو في 2019.