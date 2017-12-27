ارتفاع النفط يدعم الدولار الكندي وعملة أميركا تتراجع

تراجع الدولار الأميركي أمام سلة من العملات اليوم الأربعاء بينما لقيت العملات المرتبطة بالسلع الأولية مثل الدولار الكندي دعما في صعود أسعار النفط هذا الأسبوع.



وكانت أسعار النفط ارتفعت لأعلى مستوياتها في عامين ونصف العام أمس الثلاثاء بدعم من أنباء عن انفجار في خط أنابيب نفطي ليبي إلى جانب تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك.



وساهم ذلك في دعم عملات الدول المصدرة للسلع الأولية، ولامس الدولار الكندي أعلى مستوياته منذ السادس من ديسمبر كانون الأول عند 1.2678 دولار كندي للدولار الأميركي.



وزاد الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.7746 دولار أميركي مسجلا أعلى مستوياته في شهرين.



وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1% إلى 93.188.



وكانت تحركات العملات الرئيسية محدودة، حيث زاد اليورو 0.2% إلى 1.1876 دولار، بينما استقرت العملة الأميركية أمام نظيرتها اليابانية عند 113.19 ين.



وصعدت عملة البيتكوين 3.2% إلى نحو 16270 دولارا في بورصة بيتستامب ومقرها لوكسمبورج. وزادت العملة المشفرة نحو 14% منذ بداية الأسبوع الحالي، لتستعيد بعض قوتها بعدما هبطت 25% الأسبوع الماضي في أكبر خسارة أسبوعية لها منذ عام 2013.