السليم رئيسا لمشروع أرامكو المشترك للصناعات البحرية

عينت شركة أرامكو السعودية وشركاؤها فتحي بن خليفة السليم رئيسا تنفيذيا لمشروع مشترك لتشييد حوض لبناء السفن على الساحل الشرقي للمملكة في إطار سعيها لتنويع مصادر دخلها.

وقالت الشركة في بيان إنها دشنت رسميا شركة الصناعات البحرية العالمية بالتعاون بين الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) ولامبريل بي.إل.سي وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة.

وجاء في البيان أن السليم لديه خبرة أكثر من 23 عاما من العمل في أرامكو وشغل في الآونة الأخيرة منصب مدير المشروع المشترك خلال مراحل دراسة الجدوى والتطوير التجاري.

وقالت أرامكو، التي وقعت اتفاقية المشروع المشترك في مايو أيار، إن تكلفته ستتجاوز 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار).

وسيقام المشروع على مساحة 12 مليون متر مربع تقريبا وسيكون قادرا على بناء أربع منصات حفر بحرية وأكثر من 40 سفينة تشمل ثلاث

ناقلات نفط ضخمة إلى جانب توفير الخدمات لأكثر من 260 منتجا بحريا سنويا.