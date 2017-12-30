نفط أميركا يسجل أعلى معدل شهري للإنتاج بـ 46 عاماً

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن انتاج الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع بمقدار 167 ألف برميل إلى 9.64 مليون برميل يوميا في أكتوبر، وهو أعلى مستوى شهري في أكثر من 46 عاما.

وعدلت إدارة معلومات الطاقة أرقام الانتاج لشهر سبتمبر بالخفض بمقدار 11 ألف برميل إلى 9.47 مليون برميل يوميا. وإذا لم يتم تعديل رقم الانتاج لشهر أكتوبر في الشهر القادم فسيكون أعلى مستوى شهري منذ مايو أيار 1971.

ومن ناحية أخرى زادت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام إلى 1.73 مليون برميل يوميا في أكتوبر مقارنة مع 1.47 مليون برميل يوميا في سبتمبر.

وارتفع اجمالي صادرات المنتجات النفطية المكررة إلى 3.6 مليون برميل يوميا في أكتوبر، مع صعود صادرات البنزين إلى 732 ألف برميل يوميا وصادرات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت الوقود، إلى 1.5 مليون برميل يوميا.

وارتفع مجمل الطلب النفطي في أكتوبر تشرين الأول 0.8 بالمئة أو 156 ألف برميل يوميا، عن مستواه قبل عام، ليصل إلى 19.8 مليون برميل يوميا.

ومن ذلك الرقم، زاد الطلب على البنزين 2.8 بالمئة، أو 254 ألف برميل يوميا، إلى 9.3 مليون برميل يوميا عن مستواه قبل عام. وتراجع الطلب على نواتج التقطير 0.5 بالمئة، أو 20 ألف برميل يوميا، إلى حوالي 4 ملايين برميل يوميا.