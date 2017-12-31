للمرة الثانية.. تونس ترفع أسعار البنزين 2.8%

رفعت الحكومة التونسية أسعار الوقود اليوم الأحد، ليزيد سعر البنزين بنسبة 2.85%، وذلك ضمن خطط لخفض الدعم الحكومي وتقليص عجز الموازنة في إطار إصلاحات رئيسية يطالب بها المقرضون الدوليون.

وقالت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التونسية في بيان إنه تقرر رفع سعر لتر البنزين إلى 1.800 دينار (0.7333 دولار) من 1.750 دينار بداية من منتصف الليل.

وهذه هي الزيادة الثانية بعد أن رفعت الحكومة التونسية أسعار البنزين بنسبة 6.7% في يوليو الماضي.

وتكافح تونس لكبح جماح العجز التجاري المتزايد بسبب ارتفاع واردات الطاقة. وسجل العجز التجاري التونسي مستوى قياسياً مرتفعاً عند 5.82 مليار دولار في أول 11 شهراً من 2017، بزيادة 23.5% على أساس سنوي.