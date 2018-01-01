أرامكو: مستعدون لتغطية جميع احتياجات السوق المحلية

أكدت شركة أرامكو السعودية أنها مستمرة في العمل بكامل طاقتها التشغيلية وشبكات إمدادها لدعم السوق المحلية بجميع احتياجاتها من المنتجات البترولية.

وأشارت أرامكو إلى أنها وضعت جميع الآليات والأنظمة اللازمة لتطبيق ما تم اعتماده بخصوص التسعيرة الجديدة للمنتجات البترولية.

جاء ذلك انطلاقًا من حرص أرامكو على إمداد السوق المحلية بالمنتجات البترولية بشكل متواصل، مع تطبيق خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار بعض المنتجات البترولية التي تم الإعلان عنها من قِبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وأهابت أرامكو السعودية بجميع عملائها من موزعين وأصحاب محطات وقود ضرورة الالتزام الكامل بالأنظمة المُعلن عنها بما يخدم الوطن والمواطن ويضمن وصول المنتج للمستهلك النهائي.