أسعار البنزين والوقود الجديدة في السعودية

كشفت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية عن الأسعار الجديدة للمشتقات النفطية في السعودية والتي بدأ تطبيقها من منتصف ليل 1 يناير 2018.

وكانت وزارة الطاقة قد أصدرت بيانا بتاريخ 24 ربيع الأول 1439هـ الموافق 12 ديسمبر 2017 ، حول خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار منتجات الطاقة "المشتقات النفطية المحلية" التي تهدف إلى تقليص النمو المتسارع في الاستهلاك المحلي لمنتجات الطاقة في المملكة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية وتعزيز استدامتها.

وتقرر تطبيق الأسعار الموضحة في الجدول أدناه، مع نهاية آخر ساعة في يوم الأحد 13 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 31 ديسمبر 2017م، أي ابتداء من الساعة الثانية عشرة؛ منتصف الليل وبداية يوم الاثنين 14 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 1 يناير 2018م، وفقاً لما يلي:

بنزين 91 بسعر 1.37 ريال لكل لتر

بنزين 95 بسعر 2.04 ريال لكل لتر

الديزل " للصناعة والمرافق " 0.378 ريال لكل لتر

الديزل " النقل" لم يتغير السعر الأساسي السابق 0.47 لكل لتر

الكيروسين "لم يتغير السعر الأساسي السابق" 0.64 لكل لتر

وتشمل هذه الأسعار ضريبة القيمة المضافة.

يذكر أن الجهات الرقابية تقوم بمراقبة الأسواق لضمان تطبيق الأسعار، وعدم التلاعب بها، وعدم انقطاع الإمدادات، وأن العقوبات النظامية ستطبق بحق كل من يرفع الأسعار قبل الموعد المعلن، أو يتوقف عن توفير المنتجات، كما ستقدم شركة أرامكو السعودية لعملائها معلومات تفصيلية توضح آليات تطبيق هذه الأسعار.