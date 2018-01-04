توترات إيران ترفع النفط لأعلى مستوى منذ 2015

واصل النفط، اليوم الخميس، ارتفاعه فوق 68 دولاراً للبرميل إلى أعلى مستوى منذ مايو/أيار 2015 بدعم احتجاجات إيران التي أثارت القلق بشأن تعرض الإمدادات لمخاطر وبرودة الطقس في الولايات المتحدة التي عززت الطلب وتخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ستة سنتات إلى 67.90 دولار للبرميل، وجرى تداولها في وقت سابق مرتفعة عند 68.27 دولار.

وارتفع الخام الأميركي 23 سنتا إلى 61.86 دولار للبرميل، ولامس أيضا أعلى مستوى له منذ مايو/أيار 2015.

وقال أوليفر جاكوب، محلل النفط لدي بتروماتريكس "توفر برودة الطقس في الولايات المتحدة والعامل الجيوسياسي دعما كافيا للأسعار".

وحفز انخفاض كبير لدرجات الحرارة في الولايات المتحدة أيضا الطلب في الأجل القصير خاصة على زيت التدفئة.

وبخلاف ارتفاع سجله النفط في مايو/أيار 2015، يجري تداول الخام عند أعلى مستوياته منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، حين انهارت الأسعار بسبب القرار التاريخي لأوبك بوقف خفض الإنتاج لدعم الأسعار.

وبدأت أوبك بدعم من روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في المنظمة إبرام اتفاق لخفض الإمدادات مجددا في 2016 بهدف التخلص من تخمة

الإمدادات التي تزايدت في العامين السابقين ودعم الأسعار.

وتساعد تخفيضات أوبك في تقليص المخزونات في أنحاء العالم، وفي الولايات المتحدة انخفضت مخزونات النفط الخام خمسة ملايين برميل في الأسبوع الأخير وفقا لما قاله معهد البترول الأمريكي، أمس الأربعاء، قبل التقرير الحكومي بشأن إمدادات النفط الذي يصدر اليوم.