صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا تسجل مستوى قياسياً

قال أليكسي ميلر رئيس شركة "غازبروم" الروسية في بيان إن صادرات روسيا من الغاز إلى أوروبا وتركيا زادت 8.1% إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 193.9 مليار متر مكعب في 2017، على الرغم من جهود الاتحاد الأوروبي لخفض الاعتماد على الطاقة الروسية.

وتحت قيادة ميلر، وهو حليف مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تورد "غازبروم" أكثر من ثلث كميات الغاز التي يحتاجها الاتحاد الأوروبي. لكن المفوضية الأوروبية دعت الدول الأعضاء في الاتحاد إلى تقليص الاعتماد على الطاقة الروسية، بعد أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم في العام 2014 من أوكرانيا، ووسط خلاف بشأن تسليمات الغاز بين كييف وموسكو شهد تقليص "غازبروم" للإمدادات.

وصرح ميلر أمس الأربعاء قائلاً: "الاتجاه الصعودي للبيانات القياسية المرتفعة للعام الثاني على التوالي يظهر من ناحية، زيادة في الطلب على الغاز الروسي في أوروبا، ومن ناحية أخرى، يضمن إمدادات بالكميات اللازمة".

وقالت "غازبروم" إن تسليمات الغاز لألمانيا، أكبر زبائنها، قفزت 7.1% إلى 53.4 مليار متر مكعب العام الماضي، وهو مستوى قياسي مرتفع.

وقال ميلر إن إنتاج "غازبروم" من الغاز، وهو الأكبر في العالم، ارتفع 12.4% في 2017 إلى ‭‭‭‭471‬‬‬‬ مليار متر مكعب.

وللمساعدة في ضمان حصة سوقية، وافقت "غازبروم" على صفقات سعرية مع زبائن كبار ورضخت لقواعد الاتحاد الأوروبي التي كانت تستهين بها يوماً ما. وقالت مصادر في "غازبروم" إنها استخلصت دروساً من هزائم منيت بها في الآونة الأخيرة في سوق الغاز الأوروبي.

ورفضت ليتوانيا، التي بدأت استيراد الغاز الطبيعي المسال من النرويج في 2014، وأصبحت أول دول الاتحاد السوفييتي السابق التي تشتري الغاز الطبيعي الأميركي في أغسطس، تجديد عقدها في 2015.

ويقول محللون إن "غازبروم" تواجه المزيد من المشاكل، حيث ينتهي أجل عقودها الكبيرة طويلة الأجل خلال الفترة بين 2021 و2035.

وقالت بولندا، وهي من بين زبائن الغاز الروسي منذ العام 1944، إنها لن تجدد عقدها عندما ينتهي في 2022.

وتصدر "غازبروم" الغاز الذي تنقله عبر خطوط الأنابيب فقط باتجاه الغرب، وتخطط لبدء بيع الغاز إلى الصين باتجاه الشرق في ديسمبر 2019، بأحجام سنوية ستصل في ذروتها إلى 38 مليار متر مكعب عبر خط أنابيب "باور أوف سيبيريا" الذي ما زال قيد الإنشاء.

وفي آسيا، تواجه "غازبروم" منافسة من "نوفاتك"، أكبر شركة للغاز غير مملوكة للدولة في روسيا، والتي بدأت بيع الغاز الطبيعي المسال المنقول بحراً من مشروعها "يامال" للغاز الطبيعي المسال الشهر الماضي.