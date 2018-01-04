مخزونات النفط الخام الأميركية تهبط 5 ملايين برميل

قال معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.



وأظهر بيانات من معهد البترول أن مخزونات الخام انخفضت خمسة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من ديسمبر كانون الأول لتصل إلى 427.8 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى هبوط قدره 5.1 مليون برميل.



وتراجعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 2.1 مليون برميل.



وارتفعت مخزونات البنزين بواقع 1.8 مليون برميل بينما كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا زيادة قدرها 2.2 مليون برميل.



وأظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، قفزت 4.3 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن ترتفع 477 ألف برميل.



وزادت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 280 ألف برميل يوميا إلى 7.6 مليون برميل يوميا.