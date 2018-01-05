النفط يتراجع بسبب مخاوف من تنامي المعروض

هبطت أسعار النفط اليوم الجمعة مبتعدة عن أعلى مستوى منذ عام 2015 حيث قوضت زيادة الإنتاج الأميركي ارتفاعا نسبته 10% عن المستويات المتدنية التي جرى تسجيلها في ديسمبر كانون الأول بفعل تقلص الإمدادات والتوترات السياسية في إيران.



وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 61.95 دولار للبرميل بانخفاض قدره ستة سنتات عن سعر التسوية السابقة، لكنه ما زال بالقرب من مستوى 62.21 دولار المرتفع الذي سجله في الجلسة السابقة، وهو الأعلى منذ مايو أيار 2015.



وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 67.99 دولار للبرميل بانخفاض قدره ثمانية سنتات دون سعر التسوية السابقة، لكنه ما زال ليس بعيدا عن مستوى الذروة البالغ 68.27 دولار والذي سجله في اليوم السابق، وهو أيضا الأعلى منذ مايو أيار 2015.



وقال تجار إن التوترات السياسية في إيران، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، قاد الأسعار إلى الارتفاع.



بيد أنه نظرا لأن إنتاج الخام لم يتأثر بالاضطرابات في إيران في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يكسر الإنتاج الأميركي حاجز عشرة ملايين برميل يوميا، وهو مستوى قريب من مستويات إنتاج كل من روسيا والسعودية.