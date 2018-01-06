الإنتاج الأميركي يعيد برنت لمستويات 67 دولارا للبرميل

تراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوياتها منذ ربيع 2015 حيث قوضت زيادة كبيرة في الإنتاج الأميركي زيادة بلغت 10% من المستويات المتدنية المسجلة في ديسمبر بفعل تقلص الإمدادات والتوترات السياسية في إيران.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 45 سنتا، أو ما يعادل 0.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 67.62 دولار للبرميل بعد أن كانت سجلت في الجلسة السابقة أعلى سعر منذ مايو 2015 عند 68.27 دولار.

وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 57 سنتا، أو 0.92 بالمئة، إلى 61.44 دولار للبرميل. وفي الجلسة السابقة سجل الخام الأميركي 62.21 دولار وهو أقوى سعر منذ مايو أيار 2015.

وقال تجار إن تزايد إنتاج النفط الأميركي، وتراجع الطلب على المنتجات المكررة كان له تأثير سلبي على السوق.

وأضافوا أن التوترات السياسية في إيران، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، كانت دفعت الأسعار إلى الارتفاع.