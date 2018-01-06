نفط أميركا.. صادرات 1.53 مليون برميل يومياً في نوفمبر

أظهرت بيانات للتجارة الخارجية من مكتب تعداد الولايات المتحدة أن صادرات النفط الخام الأميركية في نوفمبر بلغت 1.53 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 1.73 مليون برميل يوميا في أكتوبر.

وذهبت الصادرات إلى 15 دولة، من بينها كندا التي بلغت الصادرات إليها حوالي 401 ألف برميل يوميا، والصين (حوالي 333 ألف برميل يوميا)، والمملكة المتحدة (حوالي 215500 برميل يوميا).

ومن بين الصادرات إلى آسيا، تضاعفت تقريبا الشحنات ِإلى تايوان إلى 69 ألف برميل يوميا في حين زادت الشحنات إلى كوريا الجنوبية إلى حوالي أربعة أضعاف لتصل إلى 141 ألف برميل يوميا.

وأظهرت البيانات أن كل الصادرات كانت منتجة محليا.

وتُنشر بيانات التجارة الخارجية لمكتب تعداد الولايات المتحدة قبل أسابيع من الأرقام الشهرية لإدارة معلومات الطاقة التي تتابعها الأسواق عن كثب والتي ستصدر في نهاية الشهر الحالي.