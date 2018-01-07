سوناطراك تبحث الاستثمار في مشروعات النفط والغاز بالعراق

قالت وزارة النفط العراقية في بيان، اليوم الأحد، إن سوناطراك الجزائرية الحكومية للطاقة ستدرس استثمارات محتملة في مشروعات للتنقيب عن النفط ومشروعات للغاز الطبيعي في العراق.

ونقل البيان تعليقات من وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، ووزير الطاقة الجزائري، مصطفى قيطوني، الذي وصل إلى بغداد اليوم.

وكانت شركة الخدمات الإيطالية "سايبم" قد ذكرت في ديسمبر الماضي، أن جهات التحكيم أمرتها بدفع 135 مليون دولار لشركة سوناطراك الحكومية في الجزائر لتسوية نزاع قانوني.

وقالت سايبم إن المبلغ يمثل تعويضا عن خسارة إنتاج مشروع خط أنابيب لغاز البترول المسال في الجزائر أرسته عليها سوناطراك نهاية عام 2008.

وصدر قرار التعويض على أساس اتهامات بالإهمال الجسيم قالت سايبم إنها أنكرتها. وقالت الشركة "سايبم تحتفظ بحقها فيما يتعلق بأي طعن جديد على حكم التعويض"

وهناك إجراءات تحكيم في ثلاث قضايا أخرى بين سوناطراك والشركة الإيطالية التي تسيطر عليها شركة النفط العلاقة إيني ومجموعة كاسا ديبوزيتي إي بريستيتي.