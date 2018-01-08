حساب المواطن: تعويض المستحقين عن استهلاك البنزين 91

قال مدير برنامج حساب المواطن علي الراجحي إن البرنامج يعوض المستحقين للدعم عن استهلاك البنزين "91" موضحا أن 80% من الاستهلاك بالسعودية يتركز في هذا النوع من البنزين.

وأشار الراجحي في كلمة بورشة عمل خاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، إلى أن حساب المواطن لا يتحمل التعويض عن أثر الإصلاحات في سعر "بنزين 95".

وأوضح أن احتساب قيمة الدعم للمستفيدين من البرنامج يأتي بناء على تقديرات جهات عدة ذات علاقة بمختلف المعايير التي تحدد مقدار الدعم الشهري للأسر السعودية، بموجب معدل الدخل وعدد أفراد الأسرة ومستوى استهلاكهم من الطاقة.

وكشف برنامج حساب المواطن أن صرف الدفعة الثانية المقابل المالي للدعم سيكون يوم الأربعاء المقبل 10 يناير. وأضاف البرنامج أن الصرف سيشمل أيضا الدفعة الأولى والذين حصلوا على الدعم في 21 ديسمبر الماضي.

وتعمل إدارة حساب المواطن على معالجة أكثر من 80 ألف طلب تسجيل جديد غير مكتمل من أجل تضمينهم في دفعة استحقاق الدعم الثالثة في 10 فبراير القادم.

ويستقبل "حساب المواطن" طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من البرنامج إلكترونيا، عبر البوابة، فيما يتاح للمُسجل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة 3 أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وكانت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية عن الأسعار الجديدة للمشتقات النفطية في السعودية والتي بدأ تطبيقها مطلع يناير 2018 وفق الآتي:

بنزين 91 بسعر 1.37 ريال لكل لتر

بنزين 95 بسعر 2.04 ريال لكل لتر

الديزل " للصناعة والمرافق " 0.378 ريال لكل لتر

الديزل " النقل" لم يتغير السعر الأساسي السابق 0.47 لكل لتر

الكيروسين "لم يتغير السعر الأساسي السابق" 0.64 لكل لتر

وتشمل هذه الأسعار ضريبة القيمة المضافة.