هذه أسعار الوقود الجديدة في البحرين بعد التعديلات

أعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين عن تعديل أسعار البنزين بنوعية الجيد والممتاز لعام 2018، بناءً على مراجعة الأسعار الخليجية والعالمية، حيث تقرر تطبيق الأسعار المُعدَّلة بأن يباع البنزين الجيد (91 أوكتين) بسعر 140 فلسا للتر لذي كان يبلغ 125 فلسا للتر.

في حين سيباع البنزين الممتاز (95 أوكتين) بسعر 200 فلسا للتر الذي كان يبلغ 160 فلسا للتر، حيث تبلغ نسبة الارتفاع في سعر البنزين الممتاز في حدود 25% و12% فقط للبنزين الجيد، بحسب ما ورد في وكالة الأنباء البحرينية.

وقد بلغ مستوى الدعم لوقود البنزين الجيد والممتاز سنة 2017 ما يقارب 41 مليون دينار بحريني ومن المتوقع أن يبلغ مستوى الدعم في سنة 2018 إلى أكثر من 66 مليون دينار بحريني.

الجدير بالذكر بأن سعر البنزين الجيد المعدل لا يزال مدعوماً بنسبة أكثر من 33%، كما يُباع حالياً بدول مجلس التعاون الخليجي بأسعار تتراوح بين 180-205 فلساً للتر الواحد، وذلك من ضمن إصلاحات اقتصادية واسعة اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة انخفاض الأسعار وإعادة توجيه الدعم للمشتقات النفطية لتحقيق التوازن المالي وتقليص الفارق في الأسعار الخليجية والعالمية.

وقد صرح وزير النفط البحريني، بأن أسعار النفط العالمية اتخذت منذ عام 2016 اتجاها تصاعديا، تلاها ارتفاع في أسعار مشتقات البترول العالمية، وقد اعتمدت عدد من الدول الخليجية اتباع آلية لتعديل أسعار المشتقات المحلية بشكل شهري بحيث تتواكب مع الأسعار العالمية، إلا أن الأسعار في مملكة البحرين ظلت ثابتة خلال العامين الماضيين على الرغم من الارتفاع العالمي.