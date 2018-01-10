مخزونات النفط الأميركية تهبط أكثر من 11 مليون برميل

قال معهد البترول الأميركي، إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت هبوطا حادا الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات الخام هبطت 11.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير لتصل إلى 416.6 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 3.9 مليون برميل.

وانخفضت المخزونات في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بواقع 2.5 مليون برميل.

وأظهر تقرير المعهد أن مخزونات البنزين الأميركية ارتفعت 4.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم زيادة قدرها 2.6 مليون برميل.

وصعدت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 4.7 مليون برميل متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى ارتفاع قدره 1.5 مليون برميل.

وزادت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 147 ألف برميل يوميا إلى 7.8 مليون برميل يوميا.