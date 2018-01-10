مصفاة صينية تضاعف إمدادات الخام الروسي عبر خط أنابيب

قال مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، إن بتروتشاينا رفعت كمية النفط الخام الروسية المعالجة بمصفاتها في داليان إلى مثليها تقريبا اعتبارا من يناير/كانون الثاني مع بدء تطبيق اتفاق إمداد جديد.

ومصفاة داليان هي أكبر مصافي الشركة الصينية.

وقال المصدر إن من المتوقع أن تقوم المصفاة الواقعة بمدينة داليان الساحلية في شمال شرق الصين بتكرير 13 مليون طن أو 260 ألف برميل يوميا من الخام الروسي المنقول عبر خط أنابيب خلال العام الحالي بزيادة بين 85 و90% مقارنة مع العام الماضي.

وتبلغ طاقة المصفاة نحو 410 آلاف برميل يوميا من الخام.

وتأتي الزيادة في أعقاب اتفاق بين الحكومتين الروسية والصينية تقوم بموجبه روسنفت، أكبر منتج روسي للنفط، بإمداد بتروتشاينا بثلاثين مليون برميل أو 600 ألف برميل يوميا من خام إسبو خلال عام 2018. وسيشكل ذلك زيادة 50% مقارنة بمستويات 2017.

وقال المصدر إن الإمدادات الإضافية عبر خط الأنابيب ستحل محل شحنات خام إسبو المنقولة بحرا عبر ميناء كوزمينو في الشرق الأقصى وشحنات من الشرق الأوسط كانت المصفاة تستقبلها من قبل.