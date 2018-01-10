"معلومات الطاقة" تتوقع نمواً قياسياً بنفط أميركا بـ2019

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن يقفز إنتاج النفط الأميركي ليتجاوز حاجز العشرة ملايين برميل يوميا في بداية العام الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ 48 عاما.

ورفعت الإدارة توقعاتها لنمو الإنتاج خلال العام الجاري من 780 إلى 970 ألف برميل يوميا.

وقالت في تقريرها إن إنتاج النفط الأميركي سيسجل أعلى مستوى على الإطلاق في 2019، حيث سيرتفع متوسط الإنتاج بـ580 ألف برميل يوميا، ليبلغ 11 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام.

وزادت الإدارة تقديراتها للطلب للعام 2018 من 410 إلى 470 ألف برميل يوميا في 2018. كما توقعت أن يصل الطلب إلى 20.65 مليون برميل يوميا في 2019.