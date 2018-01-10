هبوط مخزونات نفط أميركا خلال أسبوع بـ 4.9 مليون برميل

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وهبطت مخزونات الخام 4.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير لتصل إلى 419.52 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين بانخفاض قدره 3.9 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 2.4 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع استهلاك مصافي التكرير للنفط الخام بمقدار 285 ألف برميل يوميا بينما انخفضت معدلات التشغيل بمقدار 1.4 نقطة مئوية إلى 95.3 بالمئة.

وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 4.1 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين شملهم استطلاع لرويترز بزيادة قدرها 2.6 مليون برميل.

وتشير البيانات إلى ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 4.3 مليون برميل مقارنة في حين كان من المتوقع أن ترتفع 1.5 مليون برميل.

وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 152 ألف برميل يوميا إلى 6.64 مليون برميل يوميا.