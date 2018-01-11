المزروعي: أوبك ملتزمة باتفاق النفط للعام بأكمله

قال وزير الطاقة الإماراتي، اليوم الخميس، إنه يتوقع أن تتوازن سوق النفط في 2018، وإن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ملتزمة بمواصلة العمل باتفاق خفض المعروض حتى نهاية العام الحالي.

وقال الوزير سهيل المزروعي خلال مناسبة في العاصمة الإماراتية أبوظبي "أوبك ملتزمة بما قررته عندما اجتمعنا في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وهو مواصلة هذا العمل لعام كامل"، مضيفا أن تحقيق التوازن الكامل بين العرض والطلب على النفط يتطلب مزيدا من الوقت.

وقال إنه يتوقع أن يتحقق توازن السوق في 2018 لكن تصريف فائض المعروض سيستلزم المزيد من الوقت. ولفت إلى أن سوق النفط تقترب أكثر من اتجاه تقوده العوامل الأساسية لا المضاربة.

وأضاف المزروعي، وهو الرئيس الحالي لأوبك، أنه غير قلق من حدوث صدمة في المعروض بسبب تراجعات إنتاج الخام في فنزويلا والاضطرابات السياسية في إيران.

وأضاف أن هناك فائضا بنحو 100 مليون برميل في المعروض بالسوق التي قال إنها مازالت بحاجة إلى تقليص مخزونات النفط إلى متوسط خمس سنوات.



وصعدت أسعار النفط هذا العام إلى أعلى مستوياتها منذ مايو أيار 2015 ويخشى البعض في أوبك من أن تشجع تلك المكاسب شركات النفط الصخري الأميركية على زيادة الإنتاج.



وقال المزروعي اليوم إن أوبك ستواصل مراقبة نمو المعروض النفطي في الولايات المتحدة وإن السوق بحاجة إلى النفط الصخري لتلبية نمو الطلب على الخام.