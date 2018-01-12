المزروعي: ارتفاع النفط مدعوم بالعوامل الأساسية للسوق

قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي اليوم الجمعة إن الارتفاع الحالي في أسعار النفط مدعوم بنمو قوي للطلب وتراجع فائض المعروض بفعل اتفاق تقوده أوبك لخفض الإمدادات.



وأبلغ المزروعي الذي يتولى رئاسة أوبك هذا العام مؤتمرا لقطاع النفط قائلا "نحن لا ننظر إلى السعر في يوم ونقول نحن في مرحلة نحتاج فيها إلى القيام بتغييرات. نحتاج إلى منح السوق وقتا.



وأضاف "لا اعتقد أن أيا من العوامل الأساسية قد تغير لكي ندرس (تغييرا في اتفاق الإنتاج) أو نشعر بالذعر".