رويترز: الخليج سيبقي الإنتاج الفصلي دون مستواه قبل عام

نقلت وكالة رويترز عن مصدر في أوبك قوله، إن المنتجين الخليجيين يعتزمون إبقاء إنتاجهم النفطي في الربع الأول دون مستواه قبل عام، موضحا أن المنتجين الخليجيين يريدون التأكد من إزالة الفائض في مخزونات النفط التجارية الذي تراكم على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.

وعلى صعيد متصل، قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي، إن الارتفاع الحالي في أسعار النفط مدعوم بنمو قوي للطلب وتراجع فائض المعروض.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة التي تضم منتجين من داخل أوبك وخارجها في سلطنة عمان في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وفي سياق متصل، سجلت شركات الطاقة الأميركية أكبر زيادة أسبوعية في أعداد منصات الحفر النفطية العاملة منذ يونيو، وذلك مع صعود أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات.

حيث أظهرت بيانات Baker Hughes أن الشركات الأميركية أدخلت عشر منصات حفر جديدة خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع إجمالي الحفارات العاملة إلى 752 حفارة، وهو المستوى الأعلى منذ سبتمبر.