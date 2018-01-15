تخفيضات الإنتاج ترفع النفط مجدداً إلى 70 دولاراً

ارتفعت أسعار خام برنت إلى 70 دولاراً للبرميل، اليوم الاثنين، مدعومة باستمرار تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك وروسيا ومتجاهلة زيادة في أنشطة الحفر الأميركية والكندية بما ينبئ بنمو الإنتاج مستقبلاً في أميركا الشمالية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 13 سنتا عن الإغلاق السابق إلى 70 دولاراً للبرميل.

وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 23 سنتا إلى 64.53 دولار للبرميل.

وكان كلا الخامين وصل الأسبوع الماضي إلى مستويات غير مسبوقة منذ ديسمبر كانون الأول 2014 حيث لامس برنت 70.05 دولار للبرميل، وغرب تكساس الوسيط 64.77 دولار.

وقال بنك أيه.أن.زد اليوم إن أسعار النفط ترتفع في الآونة الأخيرة بفعل بيانات تظهر تقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق.

وتستمد أسواق النفط دعما جيدا من تخفيضات الإنتاج بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا والتي تهدف إلى رفع أسعار الخام.