"شل" تتفق على بيع حصة 20% في "غرب القرنة 1"

اتفقت شركة Royal Dutch Shell على بيع حصتها البالغة 20% في حقل "غرب القرنة 1" النفطي إلى Itochu اليابانية.



وينتج الحقل الذي تديره Exxon Mobil نحو 400 و5 آلاف برميل يوميا.



وقال المتحدث باسم "شل" إن الشركتين تعملان حاليا على أخذ الموافقات اللازمة من الحكومة العراقية.



يشار إلى أن "شل" قد اتفقت أيضا على التخارج من مشروع "مجنون" النفطي، وتسليم عملياته إلى شركة نفط البصرة بحلول يونيو 2018.