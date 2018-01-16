استثمارات صناديق التحوط بالنفط تقفز لمستوى قياسي

حافظت أسعار خام برنت على مكاسبها الأخيرة لتحوم حول 70 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء وهو مستوى لم يشهده الخام منذ تهاوي السوق في 2014.

ويأتي ذلك وسط زيادة رهان صناديق التحوط ومدراء الأموال على ارتفاع النفط، والذي تعكسه مراكزهم الاستثمارية، ليسجل هذا الرهان أعلى مستوياته منذ 10 سنوات.

ونزلت العقود الآجلة لبرنت 26 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 70 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0624 بتوقيت جرينتش مقارنة بالإغلاق السابق. لكن متعاملين قالوا إن برنت يلقى دعما قويا حول هذا المستوى.

وسجل برنت 70.37 دولار للبرميل أمس الاثنين وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2014 حين بدأ الاتجاه النزولي في الأسواق الذي دام لثلاث سنوات.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.48 دولار للبرميل مرتفعا 18 سنتا أو 0.3 بالمئة عن أحدث تسوية. وسجل الخام أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2014 عند 64.89 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة.

من جهة أخرى توقعت كل من Citigroup وSociete Generale وJPMorgan Chase أن تبدأ الدول المشاركة في الاتفاق بتقليص مستويات خفض الإنتاج بدءا من منتصف العام الجاري، مع عودة الأسواق تدريجيا إلى حالة التوازن.