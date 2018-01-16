النفط يغلق فوق الـ 70 دولاراً للمرة الأولى بـ 3 سنوات

شهدت أسعار النفط ارتفاعات لافتة مع إغلاق خام برنت فوق حاجز 70 دولارا للمرة الأولى منذ 3 أعوام، فيما يبدو أنه نجاح لاتفاق خفض الإنتاج الذي قادت السعودية الجهود للتوصل إليه، لتصل بذلك مكاسب برميل برنت إلى 15% منذ أوائل ديسمبر.

يأتي الارتفاع بالأسعار مع تحسن الطلب على النفط في ظل بوادر نجاح اتفاقية خفض الإنتاج بين أوبك والأعضاء من خارج المنظمة.

ومما دعم الأسعار أيضا زيادة رهان صناديق التحوط ومديري الأموال على ارتفاع النفط، والذي تعكسه مراكزهم الاستثمارية، ليسجل هذا الرهان أعلى مستوياته منذ 10 سنوات.

وتوقعت كل من Citigroup وSociete Generale وJPMorgan Chase أن تبدأ الدول المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج في تقليص مستويات هذا التخفيض بدءا من منتصف العام الجاري، مع عودة الأسواق تدريجيا إلى حال التوازن، علما أن منظمة أوبك وروسيا قررت تخفيض الإنتاج بواقع مليون وثماني مئة ألف برميل يوميا منذ نوفمبر من عام ألفين وستة وحتى نهاية العام الجاري.

ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة التي تضم منتجين من داخل أوبك وخارجها في سلطنة عمان في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.